Губернатор Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Городского дворца культуры «Мир» в Домодедове, где в 2025 году завершили капитальный ремонт. Там занимаются более 800 человек, работают десятки творческих и спортивных направлений, проходят концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия. Во встрече также приняли участие сенатор РФ Александр Двойных, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

«Сегодня приехали в микрорайон Западный, чтобы проверить, как работает дворец культуры «Мир» после капитального ремонта. Это один из основных культурных центров города, где занимается более 800 человек. Важно, что ДК охватывает все возраста: в «Мире» занимаются дети и молодежь, приходят участники проекта «Активное долголетие», приезжают новые артисты. По просьбам жителей развиваем новые творческие студии, в том числе для родителей», – сказал губернатор.

Здание построили в 1986 году, в 2023-м там прошли основные работы по капремонту. Там обновили главный корпус и малый концертный зал, заменили коммуникации, благоустроили территорию перед дворцом и сделали дополнительные парковочные места, отдельное внимание уделили доступной среде. В 2024-2025 годы также отремонтировали главный концертный зал и сцену, провели техническое оснащение.

«В городском округе Домодедово хорошо развита и спортивная инфраструктура, и парковые пространства, которые с каждым годом становятся все лучше. Сегодня у жителей востребованы места для общения и участия в мероприятиях — пространства, где можно проводить время с пользой и интересом», – сказал Фетисов.

В этом году ДК присоединился к региональному проекту «Умный ДК», который объединяет возможности новой инфраструктуры с цифровыми сервисами. Теперь на платформе «Дома культуры Подмосковья» можно посмотреть все доступные занятия, помещения, информацию о них и записаться в кружок или арендовать студию онлайн. Каждый год в учреждении проводят около 300 мероприятий, там функционируют 47 клубных формирований по разным направлениям. Среди них – вокал, хореография, театр, инструментальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.