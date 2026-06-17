Цифровой комфорт: жители Московской области более 25 тыс. раз воспользовались сервисом «Теле-МФЦ»

Жителям Подмосковья с начала года в рамках «Теле‐МФЦ» проведено уже свыше 28 тыс. онлайн‐консультаций. Такие данные привела пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Главное достоинство сервиса — возможность в реальном времени получить квалифицированную помощь, не выходя из дома. Консультации охватывают широкий спектр услуг — как тех, что доступны в цифровых зонах МФЦ, так и представленных на региональном портале.

С помощью «Теле‐МФЦ» жители могут быстро разобраться в порядке предоставления госуслуг, уточнить перечень нужных документов и разобрать со специалистом непростые ситуации. Среди доступных направлений — вопросы социальной защиты (оформление льгот и пособий, получение соцуслуг), опеки и попечительства, а также консультации уполномоченного по правам человека в Московской области и разъяснения по услугам управления Росреестра по Луганской Народной Республике.

Записаться на онлайн‐консультацию несложно: нужно авторизоваться через ЕСИА на региональном портале госуслуг, в поисковой строке ввести «Дистанционное консультирование», затем в электронной форме указать тему обращения и удобное время.

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