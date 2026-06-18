«Цифровой регион» Московской области открывает новое направление «Цифровая грамотность населения»

На портале «Цифровой регион» появилась новая тематическая площадка — раздел «Цифровая грамотность населения». Инициатива призвана стать эффективной платформой для обмена успешными решениями в сфере формирования цифровых компетенций у граждан. Об этом проинформировали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Запуск раздела открывает дополнительные возможности для межрегионального взаимодействия: сегодня уже 47 субъектов РФ разместили в нем 91 проект. Это позволяет аккумулировать передовой опыт и масштабировать наиболее результативные подходы.

В новом разделе собрана подборка инициатив — от образовательных программ и методических пособий до просветительских акций и обучающих курсов. Все материалы структурированы с учетом особенностей разных групп населения: отдельные решения ориентированы на детей, другие — на взрослых, в том числе на представителей старшего поколения. Такой подход помогает адресно подбирать инструменты для развития цифровых навыков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.