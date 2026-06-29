Участниками акции «Проверь свое здоровье в парке» в Подмосковье стали почти 2 тыс. жителей

В минувшие выходные, 27 и 28 июня, участниками акции «Проверь свое здоровье в парке» в Подмосковье стали 438 человек, выездные бригады врачей работали в 26 городских округах, в том числе в Волоколамске, Долгопрудном, Коломне, Орехово-Зуеве и других. Всего с момента старта акции осмотр прошли почти 2 тыс. жителей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы учитываем, что у многих жителей нет возможности посетить поликлинику в рабочие дни. Формат выездных обследований в парках позволяет пройти профилактический осмотр в выходные дни, без необходимости предварительной записи», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что своевременная диагностика позволяет выявить болезни на ранней стадии, что позволит более эффективно лечить их. С результатами обследования можно ознакомиться в личном кабинете на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.