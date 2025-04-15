Участники СВО могут бесплатно пройти переподготовку на водителей категории D

Участники СВО в Подмосковье могут бесплатно пройти программу профпереподготовки на водителей категории D и трудоустроиться в АО «Мострансавто». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

К участию в программе приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 21 года, у которых уже есть водительские права категорий B или C. Срок обучения составляет 2,5 месяца при наличии прав категории В и два месяца при наличии прав категории С. На протяжении обучения выплачивается стипендия в размере 22,4 тыс. руб.

Помимо этого, компания компенсирует водителям до 100% стоимости самостоятельного обучения на категорию D в любой автошколе (но не более 40 тыс. руб.), если водительские права категории D были выданы не ранее чем за три месяца до подачи заявки на компенсацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки, доступных для участников спецоперации.