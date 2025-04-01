Губернатор Подмосковья: более 30 региональных мер поддержки доступно участникам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов отметил важность оказания поддержки участникам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что эту работу необходимо продолжать.

«В Подмосковье действуют 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тыс. руб. за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование. Знаю, что к каждой истории у нас стараются подходить индивидуально, оказывать всю необходимую помощь. Вместе с тем важно продолжать совершенствовать эту работу», — сказал губернатор.

Он отметил, что следует разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться.

В области открыто три крупных реабилитационных центра: «Ясенки», Центр им. А. И. Мещерякова, а также стационар на 30 мест на базе компании «Протэкс-центр». Кроме того, в пяти учреждениях региона оказывают помощь в зубопротезировании.

В числе новых мер поддержки — единовременная выплата взамен земельного участка. Ее размер составляет 500 тыс. руб. Получить ее могут участники СВО, завершившие службу, являющиеся жителями Подмосковья и имеющие звание Героя РФ или ордена за заслуги в СВО. Также эту выплату могут получить члены семей погибших бойцов.

Дети участников СВО могут бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново». В прошлом году в нем провели восемь тематических смен. За лето лагерь посетили 2,4 тыс. детей. В 2025 году планируется отдых примерно 3 тыс. ребят.

Координирующий центр в оказании мер поддержки участникам СВО и их семьям — Фонд «Защитники Отечества». В Подмосковье работают 74 социальных координатора от фонда, а также 40 персональных помощников.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».