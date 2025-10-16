Участники СВО посетили с экскурсией предприятие в Луховицах

Предприятие в Луховицах приняло экскурсию с участниками специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризма» на производстве «Транснефть — Диаскан». В ней приняли участие ветераны СВО и члены их семей.

Гости осмотрели цех диагностики, участок сборки оборудования, аналитический центр и испытательную лабораторию. Также они пообщались с работниками и узнали о возможностях трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что меры поддержки бойцам СВО должны оказываться в проактивном формате.