Участники СВО посетили с экскурсией предприятие в Луховицах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
Предприятие в Луховицах приняло экскурсию с участниками специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризма» на производстве «Транснефть — Диаскан». В ней приняли участие ветераны СВО и члены их семей.
Гости осмотрели цех диагностики, участок сборки оборудования, аналитический центр и испытательную лабораторию. Также они пообщались с работниками и узнали о возможностях трудоустройства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что меры поддержки бойцам СВО должны оказываться в проактивном формате.