Андрей Воробьев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО

«Вместе с Сергеем Кириенко, Татьяной Голиковой, Алексеем Дюминым, Анной Цивилевой и коллегами из других субъектов обсудили успешные практики и меры поддержки — как на федеральном, так и на региональном уровне», —сообщил губернатор в своих соцсетях.

Воробьев отметил, что в Подмосковье для бойцов СВО и членов их семей создается система «одного окна». Через Госфонд «Защитники Отечества» и МФЦ можно получить около 40 федеральных услуг. Также доступно порядка 35 областных мер поддержки.

«Наша цель — сделать помощь проактивной, чтобы герой или семья не бегали по инстанциям, а получали все автоматически. Особое внимание — реабилитации», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что особое внимание уделяется помощи бойцам с трудоустройством и возвращением к мирной жизни. Для этого реализуются программы «Время героев» и «Герои Подмосковья», доступно обучение новым профессиям. Помимо этого, решается вопрос создания доступной среды.

«Мы делаем все, чтобы каждый герой, вернувшийся с фронта, чувствовал нашу поддержку», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев провел встречу с участниками проекта «Герои Подмосковья».