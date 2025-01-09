Учительница начальных классов из Красногорска купила квартиру благодаря программе соципотеки

В Красногорске учительница начальных классов смогла купить квартиру благодаря участию в программе социальной ипотеки. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Юлия Сальникова работает учителем начальных классов в Нахабинской школе № 2. Стаж преподавателя составляет уже почти 30 лет.

До участия в программе учительница снимала жилье. Теперь у нее собственная двухкомнатная квартира, которую она выбрала на вторичном рынке.

«Дом новой постройки с благоустроенным двором. У нас большая светлая двухкомнатная квартира. Мы уже познакомились с соседями, все хорошие люди», — поделилась преподаватель.

Программа соципотеки реализуется в Подмосковье с 2016 года. Принять в ней участие могут не только учителя, но и врачи, молодые ученые и специалисты в области ОПК, а также тренеры.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в 2025 году на реализацию программы направят порядка 2,2 млрд руб. Планируется, что свидетельства получат 296 специалистов.