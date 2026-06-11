Умные сервисы упростили получение документов для подключения к инженерным сетям Московской области

По данным пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, на региональном портале доработали сервис «Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям» — в него интегрировали интеллектуальные инструменты.

Функционал позволяет пользователям в автоматическом режиме извлекать нужные материалы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы. Имея кадастровый номер участка, человек способен выгрузить градостроительную документацию, в том числе проект межевания территории. Также, опираясь на координаты надела, доступно получение постановления органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Воспользоваться услугой можно в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение» на регпортале. Сервис открыт для граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей: он дает возможность безвозмездно оформить в электронной форме бумаги, необходимые для подключения к инженерно-техническим сетям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.