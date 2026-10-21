Устройство дорожной одежды стартовало на строящемся проезде в Котельниках

Устройство дорожной одежды стартовало на строящемся проезде № 4638 в Котельниках. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 35%. Помимо устройства дорожной одежды рабочие перекладывают инженерные коммуникации, строят дождевую канализацию и монтируют освещение.

На площадке трудятся 50 специалистов, задействовано 14 единиц техники. Завершить строительные работы планируется в первом квартале следующего года.

Здесь строят и реконструируют двухполосную дорогу протяженностью 1,1 км. На протяжении объекта построят тротуары, обустроят четыре остановки, организуют 63 парковочных места. С вводом дороги транспортная доступность улучшится для 3 тыс. жителей.

Реконструкция и возведение транспортных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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