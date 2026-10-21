Устройство дорожной одежды стартовало на строящемся проезде в Котельниках
В Котельниках приступили к устройству дорожной одежды на проезде № 4638
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Устройство дорожной одежды стартовало на строящемся проезде № 4638 в Котельниках. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас строительная готовность объекта составляет 35%. Помимо устройства дорожной одежды рабочие перекладывают инженерные коммуникации, строят дождевую канализацию и монтируют освещение.
На площадке трудятся 50 специалистов, задействовано 14 единиц техники. Завершить строительные работы планируется в первом квартале следующего года.
Здесь строят и реконструируют двухполосную дорогу протяженностью 1,1 км. На протяжении объекта построят тротуары, обустроят четыре остановки, организуют 63 парковочных места. С вводом дороги транспортная доступность улучшится для 3 тыс. жителей.
Реконструкция и возведение транспортных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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