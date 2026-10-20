Устройство переходно-скоростных полос стартовало на дороге у ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе
На дороге у ЖК «Горки Парк» начали обустраивать переходно-скоростные полосы
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Устройство переходно-скоростных полос стартовало на дороге у ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время специалисты выполняют устройство песчаного подстилающего слоя. Параллельно продолжается строительство путепровода: специалисты выполняют гидроизоляцию фундаментов опор и подготовку арматурных выпусков. Также ведутся земляные работы и устройство водоотводных канав», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.
На площадке трудятся 89 рабочих и 10 инженерно-технических специалистов. Также задействовано 20 единиц техники.
Протяженность новой дороги составит 2,2 км. Также построят путепровод протяженностью 147 м, подпорные стены, сети наружного освещения, дождевую канализацию и очистные сооружения.
Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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