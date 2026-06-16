Утвержден предмет охраны западного флигеля усадьбы Гребнево конца XVIII — начала XIX веков в округе Щелково
В Щелкове взяли под охрану западный флигель усадьбы Гребнево
Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]
В городском округе Щелково утвержден предмет охраны западного флигеля усадьбы Гребнево — объекта культурного наследия федерального значения, возведенного в конце XVIII — начале XIX веков. Соответствующее распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области вышло 10 июня 2026 года.
Под охрану взяты ключевые характеристики здания, определяющие его историческую и художественную ценность:
- местоположение и градостроительные особенности;
- объемно‐пространственная композиция — Г‐образное 2-этажное строение с портиками;
- композиционное решение и архитектурно‐художественное оформление фасадов;
- материал и характер обработки фасадных поверхностей;
- колористическое решение фасадов;
- капитальные стены и перемычки.
Усадьба Гребнево — значимый архитектурно‐парковый ансамбль на берегах реки Любосеевки и Барских прудов. Ее история восходит к XVI веку, но формирование узнаваемого облика началось в 1781 году, когда имение приобрела Татьяна Бибикова.
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