Утвержден предмет охраны западного флигеля усадьбы Гребнево конца XVIII — начала XIX веков в округе Щелково

В Щелкове взяли под охрану западный флигель усадьбы Гребнево

Официально

Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]

В городском округе Щелково утвержден предмет охраны западного флигеля усадьбы Гребнево — объекта культурного наследия федерального значения, возведенного в конце XVIII — начале XIX веков. Соответствующее распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области вышло 10 июня 2026 года.

Под охрану взяты ключевые характеристики здания, определяющие его историческую и художественную ценность:

  • местоположение и градостроительные особенности;
  • объемно‐пространственная композиция — Г‐образное 2-этажное строение с портиками;
  • композиционное решение и архитектурно‐художественное оформление фасадов;
  • материал и характер обработки фасадных поверхностей;
  • колористическое решение фасадов;
  • капитальные стены и перемычки.

Усадьба Гребнево — значимый архитектурно‐парковый ансамбль на берегах реки Любосеевки и Барских прудов. Ее история восходит к XVI веку, но формирование узнаваемого облика началось в 1781 году, когда имение приобрела Татьяна Бибикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.

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