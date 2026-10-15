В 10 округах Подмосковья провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров в 10 округах Подмосковья, как в городской черте, так и в малых населенных пунктах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в Реутове на улице Транспортной, в Павловском Посаде на Малом Железнодорожном проезде, в Пушкинском в городе Ивантеевке на улице Новой Слободы и в деревне Жуковке на Красноармейском шоссе, в Солнечногорске в поселке Жилино и деревне Курилово на Пятницком шоссе, в поселке городского типа Голубое и в Истре на улице Шнырева.

Кроме того, ремонт провели в Воскресенске в городе Белоозерский у остановки «Перекресток», в Балашихе в микрорайоне Купавна на улице Суворова, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Химках на Лихачевском шоссе у остановки «Совхозная улица» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.