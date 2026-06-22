В 11 подмосковных округах провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора за неделю провели ремонт 12 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Пушкина в Луховицах, улице Ленина в Красногорске, 29-м км Каширского шоссе в Видном, проспекте Кирова в Коломне, а также в Королеве — на улицах Коммунальной и Станционной. Кроме того, ремонт провели на Осташковском шоссе в деревне Ульянково под Мытищами, улице Шоссейной в деревне Новофрязино в Щелково, улице Центральной в деревне Кострово под Истрой.

Светофоры также восстановили на улице Центральной в деревне Степанщино в Воскресенске и на 60-м км Каширского шоссе в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.