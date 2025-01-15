В 2024 году практику в областном онкодиспансере прошли 150 студентов столичного региона
Практику в областном онкодиспансере прошли 150 студентов из Москвы и Подмосковья
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Сто пятьдесят студентов столичных и подмосковных вузов прошли практику в областном онкологическом диспансере в прошлом году, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Студенты, проходившие практику, смогли увидеть работу медицинского учреждения изнутри, ознакомиться с современными методами диагностики и лечения рака, а также научиться взаимодействовать с пациентами», — рассказала начальник отдела кадров учреждения Анна Воробьева.
Прохождение практики стало возможным благодаря сотрудничеству учреждения с учебными заведениями. В его рамках будущих медиков обеспечили всем необходимым оборудованием и ресурсами.