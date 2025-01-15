В 2024 году практику в областном онкодиспансере прошли 150 студентов столичного региона

«Студенты, проходившие практику, смогли увидеть работу медицинского учреждения изнутри, ознакомиться с современными методами диагностики и лечения рака, а также научиться взаимодействовать с пациентами», — рассказала начальник отдела кадров учреждения Анна Воробьева.