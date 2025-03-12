В 2024 году в приложении «МОе Подмосковье» зарегистрировались более 700 тыс. пользователей

По итогам 2024 года в приложении «МОе Подмосковье» зарегистрировались более 720 тыс. пользователей сервиса «МОе Подмосковье. Библиотеки», которому накануне исполнился год. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что с начала 2025 года к библиотекам присоединились 420 тыс. новых читателей региона. За прошлый год новый цифровой сервис позволил выдать читателям почти 25 млн книг. С его помощью пользователи получают удобный доступ к книжным фондам, мероприятиям и библиотечным услугам по всему Подмосковью, через портал или приложение можно получить доступ к 8 млн книг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.