В 2025 году посевные работы в Подмосковье проведут на 542,3 тыс. га

В Подмосковье в текущем году посевные работы планируется провести более чем на 542 тыс. га. Ход кампании обсудили в профильном комитете Московской областной Думы.

Так, засеют 542,3 тыс. га, в том числе почти 249 тыс. га — яровыми культурами. Работы по посадке яровых провели уже более чем на 146 тыс. га. Это на 69 тыс. га больше, чем в прошлом году.

План по зерновым культурам выполнен на 74%, по зернобобовым — на 83%, по картофелю — на 20%, по масличным — на 83%.

В посевных работах задействуют более 3,9 тыс. тракторов, 859 культиваторов, 697 сеялок. Проблем с обеспеченностью семенами в регионе нет, дефицита топлива тоже нет.

Ожидается, что в этом году в округах соберут 530 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 100 тыс. тонн масличных, 250 тыс. тонн овощей открытого грунта, 360 тыс. тонн картофеля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье при содействии ЦСС будет построено восемь новых овощехранилищ.