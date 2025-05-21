В 2025 году посевные работы в Подмосковье проведут на 542,3 тыс. га
Более 542 тыс. га засеют в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в текущем году посевные работы планируется провести более чем на 542 тыс. га. Ход кампании обсудили в профильном комитете Московской областной Думы.
Так, засеют 542,3 тыс. га, в том числе почти 249 тыс. га — яровыми культурами. Работы по посадке яровых провели уже более чем на 146 тыс. га. Это на 69 тыс. га больше, чем в прошлом году.
План по зерновым культурам выполнен на 74%, по зернобобовым — на 83%, по картофелю — на 20%, по масличным — на 83%.
В посевных работах задействуют более 3,9 тыс. тракторов, 859 культиваторов, 697 сеялок. Проблем с обеспеченностью семенами в регионе нет, дефицита топлива тоже нет.
Ожидается, что в этом году в округах соберут 530 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 100 тыс. тонн масличных, 250 тыс. тонн овощей открытого грунта, 360 тыс. тонн картофеля.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье при содействии ЦСС будет построено восемь новых овощехранилищ.