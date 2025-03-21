В Подмосковье при содействии ЦСС появятся восемь новых овощехранилищ

В 2025 году в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию восемь новых овощехранилищ, их строительство проходит при сопровождении Центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что новые объекты позволят повысить продбезопасность и удержать цены на «борщевой набор», а также обеспечить импортозамещение картофеля. Общий объем новых овощехранилищ составит почти 35 тыс. тонн.

Два склада уже ввели в эксплуатацию в Серебряных Прудах, там застройщик – сельхозпроизводитель «Агромир 11» будет хранить лук, морковь, капусту и свеклу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.