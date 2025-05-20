В 2025 году в Московской области в рамках госпрограммы откроют 17 школ и 10 детских садов

Открытие 17 школ и 10 детсадов планируется в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, на возведение детсадов по программе будет выделено более 5,9 млрд руб. На строительство школ было предусмотрено более 28,9 млрд руб.

Брынцалов отметил, что помимо этого в регионе строятся образовательные учреждения за счет инвесторов. К примеру, в Реутове в рамках возведения нового ЖК инвестор начал строить школу на 750 учеников и детсад на 180 воспитанников. Открыть их планируется в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появился Центр математического образования. Его создали в Истре.