В 2025 году в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию пяти спортобъектов

В 2025 году в Подмосковье завершат строительство и реконструкцию пяти объектов физической культуры и спорта, на эти цели направили бюджет в размере 4,3 млрд рублей, включая средства областного бюджета. Об этом сообщает Московская областная Дума.

В сообщении отметили, что в Реутове уже прошло торжественное открытие муниципального многофункционального спортзала на базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Строителей. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Филипп Науменко. Кроме того, открытие посетили российская гимнастка, заслуженный мастер спорта Российской Федерации Яна Кудрявцева и представители спортшкол.

«Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства — благодаря возможностям региона и привлечению инвестиций для того, чтобы наши дети могли заниматься в таких комфортных, современных условиях», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.



