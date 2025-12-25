В 2026 году на развитие здравоохранения в Подмосковье предусмотрели более 184 млрд рублей

В 2026 году на развитие сферы здравоохранения в Подмосковье предусмотрели более 184 млрд рублей, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

На развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактику заболеваний направят 36 млрд рублей. Часть средств выделили на приобретение лекарств и медизделий, а также на закупку иммунобиологических препаратов для проведения вакцинаций.

Около 16 млрд рублей направят на приобретение более 7,5 тыс. единиц «легкого» и 43 единиц «тяжелого» медицинского оборудования, а также на закупку мебели и замену машин скорой помощи.

Порядка 76 млрд рублей предусмотрели на страхование неработающих граждан в рамках ОМС.

Часть средств будет направлена на обеспечение медучреждений кадрами и их социальную поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал идею обязать неработающих жителей платить взносы за ОМС.