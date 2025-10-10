Губернатор Подмосковья поддержал идею обязать неработающих граждан платить взносы за ОМС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею о платном ОМС для неработающих трудоспособных жителей. Инициатива поступила от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, передает РИА «Новости».
«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод», - заявил губернатор.
Он отметил, что в регионе направляются значительные средства на оплату ОМС на трудоспособных граждан. В текущем году на оплату ОМС неработающих жителей было выделено порядка 69 млрд руб. Более 18 млрд руб. из указанной суммы направили на лечение официально неработающих трудоспособных граждан. Их более 1 млн человек.
Губернатор подчеркнул, что это не касается жителей, ухаживающих за детьми или находящихся в уязвимом положении.
В 2024 году в Подмосковье за медпомощью обратились свыше 533 тыс. официально неработающих трудоспособных граждан.
