Губернатор Подмосковья поддержал идею обязать неработающих граждан платить взносы за ОМС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею о платном ОМС для неработающих трудоспособных жителей. Инициатива поступила от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, передает РИА «Новости» .

«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод», - заявил губернатор.

Он отметил, что в регионе направляются значительные средства на оплату ОМС на трудоспособных граждан. В текущем году на оплату ОМС неработающих жителей было выделено порядка 69 млрд руб. Более 18 млрд руб. из указанной суммы направили на лечение официально неработающих трудоспособных граждан. Их более 1 млн человек.

Губернатор подчеркнул, что это не касается жителей, ухаживающих за детьми или находящихся в уязвимом положении.

В 2024 году в Подмосковье за медпомощью обратились свыше 533 тыс. официально неработающих трудоспособных граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реализации программы диспансеризации.