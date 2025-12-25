В 2026 году на реализацию программы «Культура и туризм Подмосковья» направят почти 10 млрд рублей

В 2026 году на реализацию госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» направят почти 10 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области

Большая часть расходов будет направлена на развитие музейного дела — порядка 2,3 млрд рублей. Около 700 млн рублей предусмотрели на сохранение объектов культурного наследия. На развитие библиотечного дела предусмотрено почти 275 млн рублей, в том числе 50 млн рублей — на создание модельных библиотек.

Более 1,5 млрд рублей выделили на развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности, еще 255 млн рублей — на проведение крупных культурно-массовых мероприятий.

Порядка 1,7 млрд рублей направят на развитие образования в сфере культуры, 2,6 млрд рублей — на развитие туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут в музеях региона зимой.