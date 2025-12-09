Губернатор Подмосковья пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в музеях Подмосковья этой зимой.

«Впереди три зимних месяца, и традиционно в это время мы принимаем у нас в Подмосковье множество гостей. Помимо различных активностей в парках и общественных пространствах все желающие смогут посетить уникальные выставки, в том числе по «Пушкинской карте», которые открываются сразу в нескольких наших музеях», — сказал глава региона.

Так, в «Новом Иерусалиме» в Истре открылась выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». В экспозиции представлены около 300 работ более 50 мастеров декоративно прикладного искусства. Выставка приурочена к 230-летию Федоскинского промысла.

Там же 23 декабря стартует масштабный проект, посвященный творчеству Алексея Саврасова «Саврасов и тишина». В экспозиции собрано 60 работ из ведущих музеев страны.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Арман Тадевосян ] 1/3 2/3 Фото: [ Звенигородский государственный музей-заповедник/Евгений Бедняков ] 3/3

В Звенигородском музее-заповеднике начала работать выставка «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода“. Посетители могут увидеть 40 работ из коллекции Государственного Русского музея. Все картины сопровождаются цитатами из дневников и литературных произведений Николая Рериха.

В Музее-заповеднике «Мелихово» будет проходить выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», на которой представят 24 работы Исаака Левитана. В Зарайске проходит фестиваль современного искусства «Перезагрузка». В Серпуховском историко-художественном музее — выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». В экспозиции представлено более 70 картин.

