В Балашихе арестовали мужчину, который застрелил девушку из ружья и сбросил ее тело в озеро

В Балашихе заключили под стражу мужчину, который застрелил из ружья девушку, а также пытался убить ее подругу. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в ночь на 2 августа в микрорайоне Заря. Мужчина в возрасте 35 лет распивал спиртное с потерпевшими. Во время посиделок на фоне личной неприязни он взял ружье и выстрелил в голову одной из девушек. Та скончалась на месте. После этого он направил ружье в сторону подруги убитой и начал прицеливаться, но та успела отвести дуло от себя и убежать.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело убитой девушки в машину и вывез к озеру в деревне Федурново. Там он сбросил труп в воду и выбросил составные части ружья.

Тело убитой было обнаружено в озере днем 2 августа. По данному факту завели уголовное дело. Подозреваемый был задержан, ему уже предъявили обвинение. Сегодня суд заключил его под стражу на срок до 2 октября.

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