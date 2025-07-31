В Жуковском взяли под стражу девушку-курьера, помогавшую телефонным мошенникам

В Жуковском округе заключили под стражу 18-летнюю девушку-курьера, которая входила в состав группы телефонных мошенников. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 30 июня по 7 июля 2025 года злоумышленники убедили 65-летнюю жительницу Раменского района перевести деньги на так называемые безопасные банковские счета. Часть суммы она передала курьеру, которая представилась сотрудником Росфинмониторинга. После этого аферисты также убедили пенсионерку продать два автомобиля. Общий ущерб превысил 5 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).