В Балашихе демонтировали заброшенное нежилое здание на улице Кудаковского. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажного кирпичного строения составляла около 55 кв. м. Здание долгое время не использовалось и находилось в аварийном состоянии. В результате его включили в список объектов для сноса.

Работы по демонтажу постройки провели в четвертом квартале 2024 года. После этого территорию, на которой находился объект, расчистили от строительных отходов. Сейчас этот участок свободен, порядок его использования пока не определили.

В общей сложности в округе выявили 367 недостроев, из которых демонтировали, достроили и привели в соответствие 220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе благоустроят порядка 150 общественных пространств.