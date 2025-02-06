Губернатор Подмосковья рассказал о планах по благоустройству общественных пространств

В 2025 году в Подмосковье планируют благоустроить около 150 общественных пространств, включая 17 парков, 12 лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов, семь зон отдыха в парках, 58 небольших общественных территорий, четыре стелы и два веломаршрута. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый год в Подмосковье появлялись новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе. Мы активно участвуем в Президентском проекте по благоустройству, продолжаем обновлять знаковые объекты. В прошлом году привели в порядок 94 общественных пространства, в нынешнем планируем — 147», — сказал он.

Программу по созданию лесопарков запустили в регионе в 2021 году по инициативе губернатора, сейчас здесь действуют уже 34 таких объекта. В этом году, например, в планах провести первый этап работ по благоустройству в Кучинском лесопарке в Балашихе, обновить лесопарковую зону «Новая Трехгорка» в Одинцове, выполнить первый этап работ в Пироговском лесопарке в Мытищах. Кроме того, продолжатся работы по обновлению парков.

В общей сложности в регионе насчитывается 209 парков и лесопарков, их количество за последние девять лет увеличилось почти в девять раз (в 2014 году было 24 таких общественных пространства). Вместе с этим растет и их посещаемость — в 2023 году она составила 74,7 млн человек, в 2024-м — 83,9 млн.

В 2025 году также планируется обновить набережную реки Нара в Наро-Фоминске, площадь, которая расположена на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина в Хотькове, Парк «Дружба» в Люберцах и так далее.

В целях обеспечения комфорта и безопасности жителей на общественных территориях продолжат работы по развитию и модернизации наружного освещения, которые проходят в рамках губернаторского проекта «Светлый город».

Подмосковье шестой год подряд попадает в тройку лидеров по качеству городской среды в рейтинге Минстроя РФ. В рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победу одержали 46 проектов из Московской области — 37 из них уже реализовали.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.