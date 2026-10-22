В Балашихе до конца года завершится масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Ход работ проверил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин.

Первый объект — это канализационные сети микрорайона Северный. Строительная готовность составляет 66%. Уже проложили почти 2,9 км труб из 5,4 км запланированных. Эффект почувствуют 3,6 тыс. жителей.

Также модернизировали водопроводные сети микрорайона Заря. Строительно-монтажные работы здесь уже завершены. Более качественное и надежное водоснабжение получили 22 тыс. жителей.

Помимо этого, обновляют водопроводные сети микрорайона Железнодорожный. Здесь уже выполнено 74% работ, проложив 4,1 км из 5,6 км труб. Эффект почувствуют свыше 200 тыс. жителей.

До 2031 года в Балашихе планируется модернизировать еще 23 коммунальных объекта.

Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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