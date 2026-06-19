В Балашихе на 53% завершили строительство крупнейшей больницы на востоке Подмосковья

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья, строительная готовность объекта достигла 53%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строители завершили монтаж оконных блоков, до конца июня будет полностью завершен фасад строящейся больницы. Продолжаются работы по монтажу инженерных коммуникаций, обустройству кровли», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В работах задействованы более 1,1 тыс. человек и 11 единиц спецтехники. По словам министра, в состав больницы войдут стационар, консультационно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, 23 операционных, отделение реанимации. Там смогут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей по 26 профилям. В учреждении установят порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить их планируют в 2028 году.

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