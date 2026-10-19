В Балашихе после капремонта откроется дошкольное отделение гимназии № 9

В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха завершился капитальный ремонт здания дошкольного отделения гимназии № 9, учреждение откроют в IV квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновили кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провели работы во всех групповых помещений и пищеблока, обновили фасад, благоустроили прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.