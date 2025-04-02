В Балашихе председатель Мособлдумы вручил семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества
Игорь Брынцалов вручил двум семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках рабочей поездки в Балашиху вручил двум семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества.
«Память о бойцах будет вечной, как и о любом воине, который положил жизнь за Отечество. И они будут вечным примером для нынешних и будущих поколений», — сказал Брынцалов.
Награды вручили семьям Дмитрия Лещенко и Ивана Богатова. Лещенко погиб в Запорожской области в октябре прошлого года, Богатов — в октябре 2023 года.
Награду Дмитрия Лещенко передали его матери и супруге, а Ивана Богатова — настоятелю Преображенского храма, при котором служил военнослужащий.
В рамках церемонии награждения также подписали соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья и администрацией Балашихи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».