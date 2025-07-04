В Балашихе проложили новую дорожку к школе и детсаду

В Балашихе обустроили пешеходную дорожку к школе № 4 и детскому саду № 35 в микрорайоне Керамик. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

До этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили о создании в округах региона «народных троп».

Участок, который был благоустроен в Балашихе, очень востребован среди жителей. Здесь уложили покрытие и установили бордюры. Теперь добираться до образовательных учреждений гораздо удобнее и безопаснее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах федерального голосования за объекты благоустройства в регионе.