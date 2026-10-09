В Балашихе стартуют подготовительные работы по строительству образовательного комплекса

В деревне Федурново городского округа Балашиха начинаются подготовительные работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса, который будет включать в себя школу на 275 мест и детский сад на 100 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их завершат в 2029 году.

Общая площадь комплекса составит более 8,7 тыс. кв. м, в нем обустроят учебные классы, групповые помещения со спальнями и игровыми зонами, спортивный зал, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, кабинеты для творчества и музыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.