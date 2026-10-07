В Балашихе завершат капремонт дошкольного отделения школы № 6

В Балашихе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6, расположенной в микрорайоне Саввино, ул. 1 Мая, д. 6, строительная готовность превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт завершат в IV квартале 2026 года, специалисты ведут на объекте пусконаладочные работы, сборку и расстановку мебели, благоустройство прилегающей территории, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь учреждения составляет более 1,2 тыс. кв. м, в нем провели замену инженерных систем, установили новое сантехническое оборудование. После завершения ремонта школа будет укомплектована новой мебелью и современным оборудованием. Благоустройство затронет и прилегающую к образовательному учреждению территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.