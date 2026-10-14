В «Белом Граде» в Мытищах возвели новостройки для 600 семей

Девелоперу Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов в квартале «Белый Град» в Мытищах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Здания общей площадью 41 тыс. кв. м рассчитаны на 602 квартиры, там представлены лоты площадью от 26 до 77 кв. м. В каждом корпусе обустроены лобби, колясочные и келлеры, на первых этажах расположены помещения под магазины, салоны, сервисы и кафе.

На территории квартала созданы детские площадки для разных возрастов, спортивные зоны, променады и места для спокойного отдыха.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.