В библиотеках Подмосковья подготовили более 800 мероприятий к Неделе детской книги

В подмосковных библиотеках пройдет Всероссийская неделя детской книги. В ее рамках проведут более 800 мероприятий, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие стартует 22 марта. В этом году оно приурочено к Году защитника Отечества. В более чем 350 библиотеках региона состоится свыше 880 мероприятий.

К примеру, в библиотеке-филиале № 1 в Долгопрудном пройдет литературный праздник «По страницам любимых книг», в Центральной библиотеке Чехова запланирована встреча с писательницей Ириной Леонтьевой, в Городской детской библиотеке № 32 в Домодедово — фестиваль патриотического слова, военных стихов и прозы «Я расскажу вам о войне».

Ожидается, что в мероприятиях примут участие свыше 16 тыс. юных читателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность культурных мероприятий для жителей региона.