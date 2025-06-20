В библиотеках Подмосковья пройдет более тысячи мероприятий ко Дню памяти и скорби
Более тысячи патриотических мероприятий подготовили в библиотеках Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В библиотеках Подмосковья подготовили более тысячи мероприятий к 22 июня, когда отмечается День памяти и скорби. О программе рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Жителей и гостей региона ждут тематические лекции, патриотические программы, исторические викторины, музыкальные вечера. Во многих библиотеках читателям предлагают поучаствовать в онлайн-акции «Свеча памяти».
В Сергиевом Посаде в детской библиотеке им. В. В. Розанова состоится урок мужества «Когда стою у Вечного огня». В Луховицкой центральной библиотеке им. И. И. Морозова запланирован музыкально-поэтический вечер. В Балашихе в центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева организуют программу о песнях военных лет «Узнай из песни о войне». В Жуковском в центральной городской библиотеке можно будет посмотреть и обсудить фильм по повести «Завтра была война».
Также Московская губернская универсальная библиотека передаст музею «Зоя» лучшие видеоролики, записанные в рамках акции «Путь героя».
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, какие культурные мероприятия запланированы на лето в регионе.