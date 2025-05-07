В библиотеках Подмосковья пройдет более 2,3 тыс. патриотических мероприятий

В подмосковных библиотеках пройдет свыше 2,3 тыс. мероприятий патриотической направленности в рамках празднования Дня Победы. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе учреждений — литературные и музыкальные выступления, конкурсы, акции и марафоны.

К примеру, в Можайске пройдет онлайн-марафон «Благодарные потомки и страна своих героев не забудут имена». В его рамках читатели прочтут свои любимые произведения о войне.

В Коломне проведут акцию «Автопробег». Она пройдет по памятным местам округа, связанным с Великой Отечественной войной. В Дубне организовали акцию «Бессмертный книжный полк», цель которой — привлечь внимание к книгам о Великой Отечественной войн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области ведется масштабная подготовка к празднованию 9 Мая.