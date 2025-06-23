В Богородском округе в сентябре введут в работу очистные сооружения

В Богородском округе в сентябре планируется ввести в работу очистные сооружения после капитального ремонта. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Объект расположен в деревне Тимохово. Специалисты уже начали устанавливать новый комплекс. Монтаж завершат до конца следующего месяца.

Мощность объекта будет составлять до 450 кубометров в сутки. Благодаря их работе качественной очисткой воды будут обеспечены примерно 900 человек. На объекте также будет действовать автоматическая система мониторинга для отслеживания качества сбросов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.