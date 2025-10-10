В Богородском округе запустят производство изделий из полиуретана

Компания «НПО Кравхим» планирует построить завод по производству изделий из полиуретана в Богородском округе, инвестору уже выдали разрешение на строительство. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках поддержки со стороны правительства области инвестору на льготных условиях был предоставлен в аренду земельный участок площадью 2,3 га. Компания планирует построить на нем цех по производству и склад», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта вложат 200 млн рублей, это позволит создать 15 рабочих мест. Завершить строительство планируют в IV квартале 2027 года, на предприятии будут изделия из полиуретана, необходимые для использования в строительстве, машиностроении, хозяйственной и бытовой деятельности, а также в смежных областях. Компания рассчитывает выйти на проектную мощность в 2029 году, после этого там будут производить более 90 тыс. единиц продукции в год.

Напомним, что выбрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области.

