В больнице Истры успешно прооперировали пациентку с опасным смещением позвонка

В учреждение обратилась жительница с жалобами на боли в пояснице, которые усиливались при смене положения тела, а также при нагрузке.

В ходе обследования пациентки врачи выявили смещение одного из позвонков и пришли к выводу, что в любой момент даже незначительная нагрузка может сдавить спинной мозг женщины, что грозило парализацией.

Жительницу направили на операцию. Специалисты устранили сдавление нервных структур и зафиксировали позвонки винтами. Операция длилась более двух с половиной часов и прошла успешно. Уже на следующие сутки она начала ходить, а на четвертые сутки ее выписали.

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