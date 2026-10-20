В больнице Красногорска спасли жителя, отравившегося лесными грибами
Врачи в Красногорске спасли мужчину, который отравился грибами
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Красногорской клинической больницы спасли мужчину, который отравился лесными грибами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили жителя с тошнотой и слабостью. Выяснилось, что за полчаса до появления симптомов он ел лесные грибы-зонтики. При появлении признаков отравления мужчина попытался вырвать рвоту и вызвал скорую.
Врачи тщательно обследовали пациента и подтвердили отравление. После этого ему провели инфузионную терапию для вывода токсинов и восстановления электролитного баланса.
Через сутки мужчине стало лучше. Вскоре его выписали под наблюдение участкового терапевта.
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