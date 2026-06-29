В больнице Раменского спасли школьника, который при попытке снять котенка с дерева получил удар током

В Раменской больнице врачи спасли школьника, который при попытке снять котенка с дерева получил удар сильный током. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили подростка, получившего тяжелую электротравму. Выяснилось, что мальчик забрался на дерево, чтобы помочь котенку. Внезапно под ним начала ломаться ветка и, теряя равновесие, подросток непроизвольно схватился за провод линии электропередачи высокого напряжения. Разряд прошел через сердце и вышел через левое бедро. Ребенок упал с высоты 4 м и потерял сознание.

Врачи выявили у мальчика глубокие ожоги правой кисти и правого бедра, черепно-мозговую травму, перелом костей левой руки и перелом левой стопы, а также нарушение нормального функционирования сердца.

Состояние пациента оценивалось как очень тяжелое. Специалисты провели интенсивную инфузионную терапию, затем обработали ожоговые раны. Также мальчик получал антибактериальную терапию. На перелом врачи наложили гипс.

Благодаря интенсивному лечению состояние пациента стабилизировалось. Спустя две недели его выписали. Через месяц его ждет контрольный осмотр.

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