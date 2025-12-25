В больнице Реутова помогли мужчине, который не мог ходить из-за болезни Бехтерева

Врачи Реутовской больницы помогли мужчине, который не мог ходить из-за болезни Бехтерева. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в плановом порядке госпитализировали жителя в возрасте 47 лет. Мужчина не мог ходить, а также жаловался на сильные боли и изменения в размерах левого коленного сустава.

Пациента направили на операцию для эндопротезирования сустава. Для этого потребовался мультидисциплинарный подход. Так, травматологу нужно было спланировать операцию так, чтобы свести к минимуму кровопотерю. Нефрологу — скорректировать график диализа, анестезиологу-реаниматологу — обеспечить сложное обезболивание.

Благодаря слаженной работе специалистов пациента оперативно подготовили к операции. Вмешательство прошло успешно. В его рамках мужчине заменили сустав. Сейчас он проходит реабилитацию.

