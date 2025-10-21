Губернатор Воробьев осмотрел строящуюся поликлинику в Люберцах

В начале 2026 года в поселке Октябрьский городского округа Люберцы откроют современную поликлинику, рассчитанную на 500 посещений взрослых и детей в смену, строительная готовность объекта превысила 96%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на объект и проконтролировал ход проведения финального этапа строительства.

«Наша задача – чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты, – и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф – все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования. Программа модернизации здравоохранения идет у нас в каждом округе. Мы или строим новые поликлиники, или капитально их ремонтируем, чтобы они имели современный облик, все самое удобное и необходимое для наших жителей», – сказал губернатор.

Помощь в новом медучреждении будут получать более 28 тыс. жителей Октябрьского и порядка 16 тыс. – из населенных пунктов, расположенных рядом. Прием будут вести врачи-инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, оториноларингологи и другие специалисты. Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Операционный директор компании-застройщика Алексей Ащеулов уточнил, что площадь объекта составила 11,1 тыс. кв. м, здесь также предусмотрены стационар и лаборатория.

Директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева добавила, что новая поликлинику строится взамен действующего поликлинического отделения. В медучреждении будут работать порядка 130 медиков, включая персонал старой поликлиники и специалистов из других регионов.

В 2026 году в округе капитально отремонтируют два здания Люберецкой областной больницы, расположенных на улице Кирова.

