В больнице Волоколамска за три квартала провели свыше 18 тыс. компьютерных томографий
Более 18 тыс. КТ-исследований провели в Волоколамской больнице с начала года
Фото: [пресс-служба Волоколамской больницы]
Более 18 тыс. компьютерных томографий провели в Волоколамской больнице с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря установленному в больнице оборудованию мы выполняем весь спектр необходимых исследований. Помощь жители получают рядом с домом», — отметила главный врач учреждения Анжела Магомедова.
По ее словам, современный аппарат позволяет выявить патологии систем организма, в том числе тромбозы, опухоли и травмы.
Медучреждения Подмосковья оснащают современным оборудованием в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.