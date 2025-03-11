В Чехове начались отделочные работы в детском саду на Монтажной улице

В Чехове в детском саду № 17, где проводится капремонт, стартовали отделочные работы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Монтажной улице. Его ремонтируют в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. На объекте близятся к концу демонтажные работы и стартовали отделочные.

Отремонтированное здание передадут педагогам и воспитанникам в августе. Открытие обновленного учреждения запланировано на День знаний 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детских садов в области. По его словам, в этом году в регионе планируется сдать 25 таких учреждений.