В четырех округах Подмосковья прошли рейды по пресечению незаконной перевозки строительных отходов

В четырех округах Подмосковья прошли рейды по пресечению незаконной перевозки отходов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Проверки провели в Волоколамске, Богородском округе, Дзержинском и Одинцове.

В первых двух округах проверили 47 грузовиков. В результате задержали шесть самосвалов, у водителей которых не было документов на перевозку отходов.

В Дзержинском задержали 11 самосвалов, два бульдозера, два экскаватора и погрузчик. В Одинцове задержали одного водителя у села Ромашково, который пытался выгрузить строительные отходы.

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