В четырех округах Подмосковья прошли рейды по пресечению незаконной перевозки строительных отходов
Нарушения правил обращения с отходами пресекли в четырех округах Подмосковья
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
В четырех округах Подмосковья прошли рейды по пресечению незаконной перевозки отходов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Проверки провели в Волоколамске, Богородском округе, Дзержинском и Одинцове.
В первых двух округах проверили 47 грузовиков. В результате задержали шесть самосвалов, у водителей которых не было документов на перевозку отходов.
В Дзержинском задержали 11 самосвалов, два бульдозера, два экскаватора и погрузчик. В Одинцове задержали одного водителя у села Ромашково, который пытался выгрузить строительные отходы.
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